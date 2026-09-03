ROMA, 03 SET - Via libera della commissione Affari costituzionali del Senato all'emendamento unitario del centrodestra sulle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il testo, che ricalca quello bocciato a luglio per un solo voto alla Camera, lascia bloccato il capolista, mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a tre preferenze, mettendo una croce sulla scheda. L'alternanza di genere parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso dal meccanismo. Per i capilista non viene dunque riproposta la regola del 60%-40% del Rosatellum, che pone un limite alla prevalenza di uno dei due generi.
Via libera in commissione al Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze
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