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Via libera del Consiglio regionale al ritorno delle Province in Fvg

TRIESTE, 01 LUG - Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il ddl 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta. Disposta contestualmente la soppressione degli Enti di decentramento regionale. Il voto finale è arrivato al termine di due giorni di dibattito in Aula sul testo composto da 76 articoli, a cui sono stati presentati numerosi emendamenti: 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le Province erano state soppresse nel 2016.

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