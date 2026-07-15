Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede

ROMA, 15 LUG - Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera con 349 sì all'emendamento alla legge elettorale della maggioranza sul voto dei fuorisede. La norma, passata col voto favorevole di tutte le opposizioni, prevede la possibilità, attraverso l'iscrizione in un apposito albo, per chi è lontano dal proprio Comune di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare dove è temporaneamente domiciliato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...