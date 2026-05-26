Via il braccialetto e va dalla ex, arrestato due volte in poche ore

VICENZA, 26 MAG - Un 48enne sloveno è stato arrestato due volte nel giro di poche ore, il 22 maggio scorso, dai carabinieri della Compagnia di Schio (Vicenza) per la reiterata violazione delle misure cautelari a cui era sottoposto, nell'ambito delle attività di contrasto coordinate dalla Procura della repubblica per i reati del "codice rosso". La prima volta nella notte, quando i carabinieri della stazione di Malo (Vicenza) lo hanno rintracciato nel vano scale del condominio in cui risiede l'ex convivente. L'uomo, ubriaco e con lievi ferite da taglio alle mani, aveva rimosso il braccialetto elettronico applicatogli il 13 maggio dal gip del Tribunale assieme al divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla vittima. Dopo l'arresto il 48enne è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato all'ospedale Alto Vicentino di Santorso. Successivamente il pm di turno lo aveva rimesso in libertà. Nel pomeriggio l'uomo si è introdotto nell'abitazione della donna. I carabinieri delle stazioni di Schio, Piovene Rocchette e Valli del Pasubio lo hanno bloccato all'interno dell'appartamento, arrestandolo per la seconda volta. Il gip aveva emesso in mattinata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in via d'urgenza: l'uomo è stato condotto alla casa circondariale di Vicenza.