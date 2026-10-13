ISLAMABAD, 13 OTT - Migrazione e mobilità al centro del vertice tra Pakistan e Ue a Islamabad. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha incontrato il commissario europeo Magnus Brunner per ridisegnare e potenziare la collaborazione strategica tra le due potenze. Brunner, in visita in Pakistan per la prima volta, ha incontrato Sharif per discutere della cooperazione nell'ambito del Piano di impegno strategico Pakistan-Ue, adottato nel 2019, che annovera la migrazione e la mobilità tra i suoi otto pilastri. Sharif ha ribadito l'impegno del Pakistan a rafforzare i legami con l'Ue e ha sottolineato gli sforzi del Paese per contrastare la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani attraverso riforme legislative, il rafforzamento delle istituzioni, l'azione delle forze dell'ordine e la cooperazione internazionale. Ha inoltre sottolineato che gli sforzi per affrontare la migrazione irregolare dovrebbero essere accompagnati da opportunità concrete per una migrazione sicura, ordinata e regolare. "Ampliare i canali di migrazione legale per i lavoratori qualificati e i professionisti pakistani", ha affermato, "potrebbe contribuire a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro nei Paesi europei, riducendo al contempo la vulnerabilità dei migranti alle reti di traffico illecito". Brunner ha accolto con favore le misure e la cooperazione del Pakistan, esprimendo fiducia nel fatto che tali sforzi contribuiranno ad ampliare le opportunità di migrazione legale e a promuovere una mobilità lavorativa reciprocamente vantaggiosa tra il Pakistan e l'Ue.
Vertice Pakistan-Ue a Islamabad, intesa tra Sharif e Brunner su migrazione e mobilità
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