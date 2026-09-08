Vertice Egitto-Grecia-Cipro riafferma l'asse tra sud Mediterraneo e Ue

IL CAIRO, 08 SET - I presidenti di Egitto e Cipro, Adel Fattah Al Sisi, Nikos Christodoulidis, e il premier greco Kyriakos Mitsotakis si sono riuniti oggi a El Alamein, sulla costa settentrionale egiziana, riaffermando i valori del Meccanismo tripartito istituito nel 2014 e del Partenariato strategico globale tra l'Egitto e l'Unione europea siglato nel 2024, con un impegno per la pace e il mutuo sostegno in termini di approvvigionamento energetico e gestione delle crisi, dalle tensioni geopolitiche alle migrazioni. Un segretariato permanente per il meccanismo di cooperazione trilaterale sarà aperto a Nicosia, dove si terrà il prossimo vertice trilaterale. Un impegno è stato sottoscritto per "la continua consultazione e il coordinamento" tra i tre Paesi, e a "risolvere controversie e crisi attraverso mezzi politici e diplomatici". Con queste premesse si è parlato della "questione di Cipro" sulla quale è stato espresso "sostegno agli sforzi in corso per raggiungere una soluzione globale nell'ambito delle Nazioni Unite perchè "il raggiungimento di una soluzione contribuirebbe in modo significativo a rafforzare la pace e la stabilità regionale". Intesa sulla questione palestinese, con l'auspicio di una pace duratura sostenuta dalla soluzione dei due Stati e che Israele ponga fine all'occupazione e agli attacchi, anche in Libano. Auspicata l'unità nazionale della Libia e "il ritiro di tutte le forze straniere e dei mercenari". In materia di sicurezza energetica è stato concordato di portare avanti il Progetto di Interconnessione Egitto-Grecia (Gregy), e il collegamento dei giacimenti di gas ciprioti alle infrastrutture e agli impianti egiziani. Intesa anche sulla sicurezza idrica, in cui si è auspicato "il pieno rispetto del diritto internazionale nel bacino del Nilo, anche per quanto riguarda la diga etiope". Rafforzata la cooperazione economica, commerciale e degli investimenti, da trasformare "in concrete opportunità economiche per i nostri popoli". In questo ambito, è stata affermata la volontà di cooperare anche nei settori dell'immigrazione, del lavoro e della sicurezza, favorendo il trasferimento di lavoratori egiziani qualificati nei due Paesi europei. I tre leader hanno poi presieduto l'inaugurazione del Salone Aerospaziale Internazionale di El Alamein con una vasta parte dedicata alla Difesa, riaffermando l'impegno per la sicurezza della regione.
Vertice Egitto-Grecia-Cipro riafferma l'asse tra sud Mediterraneo e Ue
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