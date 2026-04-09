Vercelli e Università Piemonte Orientale rendono omaggio a Amedeo Avogadro

VERCELLI, 09 APR - Università del Piemonte Orientale e Comune di Vercelli rendono omaggio alla figura di Amedeo Avogadro, lo scienziato piemontese che ha rivoluzionato la chimica e la fisica moderna, e che nel 1811 ha formulato la sua ipotesi più celebre, nota come Legge di Avogadro. Con la partecipazione di quasi venti realtà tra musei, fondazioni e associazioni del territorio, Upo e amministrazione comunale hanno stilato un ricco calendario di convegni, mostre e appuntamenti culturali che si sviluppano dal 5 maggio al 23 novembre 2026, in occasione del 250/o anniversario della nascita del grande studioso. Non solo appuntamenti pubblici: il calendario degli avvenimenti, oltre una quindicina, si arricchirà di altre iniziative tra cui un francobollo commemorativo, un concorso per le scuole e la valorizzazione del busto commemorativo dello scienziato. Tra gli eventi di punta c'è proprio quello del 5 maggio con la lectio magistralis di Giovanni Battista Appendino, professore emerito Upo e tra i ricercatori più influenti al mondo. Il 13 ottobre all'Accademia delle Scienze di Torino si terrà un convegno storico-scientifico che vedrà la partecipazione di Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021. Previsto il coinvolgimento di musei e scuole.