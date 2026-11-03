BRESCIA, 03 NOV - Un 21enne ha ucciso la madre a coltellate nell'abitazione di famiglia in via Tagliata a Chiari, in provincia di Brescia. Il delitto è avvenuto la notte scorsa. Quindi il giovane si è allontanato e solo successivamente si è consegnato ai carabinieri a Cremona. Sul posto i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente. Sulla vicenda, al momento, c'è il riserbo da parte degli investigatori.
Ventunenne uccide la madre a coltellate e si consegna ai carabinieri
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