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Ventunenne uccide la madre a coltellate e si consegna ai carabinieri

BRESCIA, 03 NOV - Un 21enne ha ucciso la madre a coltellate nell'abitazione di famiglia in via Tagliata a Chiari, in provincia di Brescia. Il delitto è avvenuto la notte scorsa. Quindi il giovane si è allontanato e solo successivamente si è consegnato ai carabinieri a Cremona. Sul posto i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente. Sulla vicenda, al momento, c'è il riserbo da parte degli investigatori.

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