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Venezuela, uomo e figlio adolescente salvati quattro giorni dopo il terremoto

CARABALLEDA, 28 GIU - Un uomo e suo figlio adolescente sono stati appena tirati fuori dalle macerie quasi quattro giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo riferiscono i giornalisti AFP a Caraballeda. Gli uomini delle squadre di soccorso americane e francesi hanno fatto scendere dall'ammasso di macerie, il giovane e suo padre, entrambi nudi su barelle, circondati da decine di persone.

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