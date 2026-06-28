CARABALLEDA, 28 GIU - Un uomo e suo figlio adolescente sono stati appena tirati fuori dalle macerie quasi quattro giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo riferiscono i giornalisti AFP a Caraballeda. Gli uomini delle squadre di soccorso americane e francesi hanno fatto scendere dall'ammasso di macerie, il giovane e suo padre, entrambi nudi su barelle, circondati da decine di persone.
Venezuela, uomo e figlio adolescente salvati quattro giorni dopo il terremoto
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