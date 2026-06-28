CARACAS, 28 GIU - Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Venezuela, tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del Paese, Delcy Rodriguez. "Pochi minuti fa, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Caraballeda. In questo momento, ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela", ha scritto Rodriguez su X, allegando al suo messaggio un video del salvataggio del bambino.
Venezuela, un ragazzo di 11 anni ritrovato vivo tre giorni dopo i terremoti
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