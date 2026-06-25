LA GUAIRA, 25 GIU - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitato oggi lo Stato di La Guaira, tra le aree più colpite dal devastante terremoto che ha scosso il Paese sudamericano, confermando l'arrivo di squadre internazionali di soccorso per rafforzare le operazioni di ricerca dei superstiti. Nel corso della visita a Macuto, accompagnata dal ministro dell'Interno Diosdado Cabello e dal presidente dell'Assemblea nazionale, suo fratello Jorge Rodríguez, la presidente ad interim venezuelana ha affermato che l'obiettivo resta quello di "recuperare il maggior numero possibile di persone vive" dalle macerie degli edifici crollati. Rodríguez ha reso noto che il governo ha richiesto assistenza internazionale e che i primi soccorritori provenienti dalla Repubblica Dominicana sono attesi nelle prossime ore, seguiti da squadre di altri Paesi. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale provvisorio, il sisma ha causato almeno 188 morti e 1.520 feriti, mentre proseguono le ricerche degli oltre 46mila dispersi, secondo quanto rilevato dal sito desaparecidosterremotovenezuela.com.
Venezuela, Rodríguez conferma l'arrivo di soccorritori internazionali
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