CARACAS, 27 AGO - È morto in Venezuela Jovanny González, ex prigioniero politico arrestato nel 2017 e rimasto fino alla morte sottoposto a misure cautelari e obblighi giudiziari. González, originario dello Stato di Barinas, è deceduto il 26 agosto a causa di un cancro metastatico, mentre era ancora sottoposto a un regime di presentazione davanti ai tribunali. La Fondazione per i diritti umani dei Llanos (Fundehullan) ha denunciato quella che definisce un'"omissione" delle autorità venezuelane, accusandole di aver respinto la richiesta di amnistia e di aver mantenuto gli obblighi giudiziari nonostante il suo gravissimo stato di salute. González era stato arrestato il 2 maggio 2017 insieme all'allora deputato regionale Wilmer Azuaje e aveva trascorso mesi nelle carceri del Sebin, l'intelligence chavista, dove entrambi denunciarono torture e trattamenti crudeli. Liberato nel giugno 2018, era rimasto sottoposto a misure cautelari e a un procedimento giudiziario. Tornato in Venezuela nel maggio scorso dopo anni di esilio, aveva chiesto pubblicamente alle autorità una misura di amnistia. In agosto, già gravemente malato e incapace di camminare, aveva denunciato di essere stato convocato per la terza volta in tribunale. Fundehullan sostiene che le autorità avrebbero dovuto sospendere o modificare gli obblighi giudiziari alla luce delle sue condizioni e accusa lo Stato di aver violato i suoi diritti fondamentali.
Venezuela, morto l'ex prigioniero politico Jovanny González, negata l'amnistia
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