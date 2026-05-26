Venezuela, il Foro Penal smentisce il governo sulle scarcerazioni

CARACAS, 26 MAG - La Ong venezuelana Foro Penal ha denunciato che, nonostante gli annunci del governo di Caracas, solo 39 prigionieri politici sono stati effettivamente scarcerati dal 18 maggio scorso. Le autorità venezuelane avevano promesso fino a 500 liberazioni nell'ambito di una nuova misura di amnistia. "Almeno per quanto riguarda i detenuti politici, questo non è avvenuto", ha dichiarato Alfredo Romero, presidente dell'organizzazione, precisando che attualmente Foro Penal contabilizza 429 prigionieri politici nel Paese. Nei giorni scorsi il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aveva annunciato la liberazione di 300 persone, mentre la presidente ad interim Delcy Rodríguez aveva assicurato che il numero sarebbe salito rapidamente a 500. Intanto cresce la tensione nel sistema carcerario venezuelano. Dopo il recente ammutinamento nel carcere di Yare III, una nuova protesta è esplosa nel penitenziario di Barinas, dove i detenuti denunciano torture e violenze da parte delle guardie.