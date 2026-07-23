CARACAS, 23 LUG - Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela ha raggiunto quasi quota 5.400. ll bollettino quotidiano pubblicato sull'account Telegram dal presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, indica un totale di 5.398 vittime. Il governo ad interim ha inoltre segnalato 16.740 feriti e 17.265 sfollati. Sono invece 23.122 i cittadini ancora ospitati negli accampamenti temporanei allestiti in stadi, piazze o marciapiedi. Le autorità non hanno reso noto il numero dei dispersi. Le squadre di soccorso, supportate da contingenti internazionali, sono riuscite a estrarre vive dalle macerie 6.462 persone, ma le famiglie continuano a lottare per recuperare i corpi dei propri cari. Le operazioni di ricerca stanno tuttavia gradualmente lasciando il posto a una nuova fase incentrata sugli aiuti umanitari, la rimozione delle macerie e la ricostruzione.
Venezuela, il bilancio delle vittime del doppio sisma sale a 5.398
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