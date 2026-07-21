CARACAS, 20 LUG - La presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana eletta nel 2015, Dinorah Figuera, ha ringraziato il segretario di Stato americano Marco Rubio per il sostegno a un processo di dialogo finalizzato a una transizione politica pacifica in Venezuela. "La partecipazione attiva degli Stati Uniti sarà fondamentale per promuovere questo processo e ottenere progressi concreti", ha scritto Figuera sulle sue reti sociali. La dirigente dell'opposizione ha annunciato che l'Assemblea del 2015 convocherà i settori democratici del Paese per raccogliere proposte destinate a una "road map" per la ricostruzione delle istituzioni e una transizione elettorale. Le dichiarazioni arrivano dopo che Rubio ha confermato incontri tra rappresentanti dell'Assemblea del 2015, riconosciuta da Washington come l'ultima istituzione legislativa venezuelana eletta democraticamente, e il governo ad interim di Delcy Rodríguez. Secondo il capo della diplomazia statunitense, i colloqui ufficiali dovrebbero iniziare nella prima settimana di agosto con l'obiettivo di favorire un percorso politico che, ha affermato, deve rispondere alla volontà del popolo venezuelano.
Venezuela, Figuera ringrazia Rubio e apre al dialogo per la transizione democratica
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