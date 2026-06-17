CARACAS, 17 GIU - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha rimosso dall'incarico il ministro dell'Habitat Jorge Márquez Monsalve, considerato uno degli uomini più vicini all'ex presidente Nicolás Maduro, nominando al suo posto l'architetta Paola Posani. La decisione si inserisce nel processo di riorganizzazione dell'esecutivo avviato dopo la caduta di Maduro e caratterizzato dalla progressiva sostituzione di figure militari con tecnici e professionisti civili. Rodríguez ha inoltre revocato l'incarico a Rosinés Chávez, figlia minore dell'ex leader Hugo Chávez, alla guida di Inparques, l'Istituto nazionale dei parchi, nominando al suo posto Nelson Rodríguez, che assume anche il ministero dell'Ecosocialismo. Per Chávez è stato annunciato un nuovo ruolo come responsabile della Grande Missione Venezuela Giovane. Dal suo insediamento, Delcy Rodríguez ha disposto circa 16 cambi ministeriali e istituito una commissione incaricata di riformare l'apparato statale, con l'obiettivo di ridurre e razionalizzare la struttura della pubblica amministrazione.
Venezuela, Delcy Rodríguez silura un ex fedelissimo di Maduro e la figlia di Chávez
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