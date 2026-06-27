CARACAS, 26 GIU - In Venezuela il ponte che collega Caraballeda con il resto dello stato di La Guaira è crollato nel pomeriggio di oggi a causa di una nuova replica sismica di magnitudo 4,9. Il cedimento della struttura ha costretto le autorità a sospendere completamente il traffico veicolare, isolando ulteriormente una delle aree più colpite dai devastanti terremoti di due giorni fa. Il crollo rappresenta un grave ostacolo per la logistica e la gestione dell'emergenza. Il blocco della viabilità complica infatti le operazioni di ricerca dei superstiti e frena l'ingresso dei macchinari pesanti e degli aiuti umanitari destinati alle comunità locali. A partire dal 24 giugno, La Guaira ha già registrato danni a decine di edifici, ospedali e servizi pubblici. Si tratta della seconda scossa di rilievo registrata nella giornata di venerdì, dopo un movimento di magnitudo 4,4 avvenuto all'alba. I continui eventi sismici mantengono in massima allerta la popolazione e le squadre della protezione civile impegnate nelle operazioni di salvataggio tra le macerie.
Venezuela, crolla ponte a Caraballeda dopo la nuova scossa
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