CARACAS, 21 OTT - Chavismo e opposizione scendono in piazza domani, giovedì 22 ottobre, a Caracas con due mobilitazioni distinte e obiettivi diversi. Il chavismo, riunito intorno al Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), al governo, ha annunciato una marcia di donne nell'ambito delle iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno. A convocarla è stato il ministro dell'Interno, della Giustizia e della Pace, Diosdado Cabello, che non ha precisato né il luogo né l'orario della partenza. L'opposizione guidata da María Corina Machado ha invece convocato i propri sostenitori alle 16, ora di Caracas, in piazza Venezuela, davanti alla torre Polar. La manifestazione punta a chiedere la pubblicazione di un calendario per le elezioni presidenziali del 2027, il rientro in sicurezza in Venezuela della Nobel per la Pace 2025 e la liberazione di tutti i detenuti politici. "La data delle elezioni è la data della liberazione" è lo slogan scelto dagli organizzatori, che hanno annunciato mobilitazioni anche in altre città venezuelane.
Venezuela, chavismo e opposizione scendono in piazza a Caracas
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