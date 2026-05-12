Venezuela, caso Quero Navas riapre il mistero del desaparecido Hugo Marino

CARACAS, 12 MAG - La morte del prigioniero politico venezuelano Víctor Hugo Quero Navas ha riportato l'attenzione sul caso dell'italo-venezuelano Hugo Marino, esperto di salvataggi marittimi, scomparso dal 2019 dopo un presunto arresto da parte della Direzione generale del Controspionaggio militare venezuelana. Marino, proprietario della società Sistemas Electrónicos Acuáticos, sarebbe stato fermato il 20 aprile 2019 all'aeroporto di Maiquetía, vicino Caracas, senza che da allora siano mai state fornite informazioni ufficiali sul suo destino. Dopo la morte in carcere di Quero Navas, detenuto per terrorismo e tradimento, la madre ottantatreenne di Marino, Beatriz Salas de Marino, è tornata a chiedere "verità e giustizia" per il figlio, riporta Infobae. Secondo familiari e organizzazioni per i diritti umani, entrambi i casi presentano elementi riconducibili a sparizioni forzate attribuite alla Dirección General de Contrainteligencia Militar. Il caso Marino è stato portato anche davanti alla Commissione interamericana dei diritti umani, mentre da Caracas continua il silenzio delle autorità sul luogo di detenzione e sulle condizioni dell'imprenditore.