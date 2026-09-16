CARACAS, 16 SET - Aule deserte a La Guaira, lo stato venezuelano più duramente colpito dal doppio sisma del 24 giugno: qui, decine di luoghi di insegnamento hanno subito danni, compromettendo la normale ripresa dell'anno scolastico a oltre due mesi dai terremoti che hanno causato più di 6.500 vittime. Tra i 190 edifici crollati, undici erano istituti scolastici. Inoltre, circa 60 scuole sono state requisite e trasformate in rifugi per accogliere le migliaia di persone rimaste senza casa. Uno dei pochi istituti aperti a La Guaira è l'Unità educativa diocesana Giovanni Paolo II, che può ospitare 800 alunni. Tuttavia, si sono iscritti solo in 300, ha riferito il direttore, Marco Antonio Espinoza. "È normale provare paura, soprattutto considerando le oltre 2.000 scosse di assestamento che abbiamo già subito", ha sottolineato il preside. Ieri, si sono presentati per seguire le lezioni solo sette bambini.
Venezuela, aule deserte a La Guaira per la ripresa delle lezioni
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