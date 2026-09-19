ROMA, 19 SET - Corse commemorative e manifestazioni di protesta sono state organizzate a Johannesburg dopo l'uccisione di nove donne che ha riacceso rabbia e paura tra i sudafricani per una violenza in continuo aumento. Negli ultimi due mesi, la polizia ha ritrovato i corpi di nove donne a Ekurhuleni, a est di Johannesburg, e sta indagando per stabilire se vi sia un collegamento tra gli omicidi, scrivono i media locali e internazionali. La maggior parte delle vittime aveva un'età compresa tra i 20 e i 40 anni. Alcune sono state ritrovate svestite e presentavano segni di violenza sessuale. Questa mattina, una corsa commemorativa a Johannesburg ha reso omaggio a una delle vittime, Elizabeth Moselakgomo, scomparsa dopo essere uscita per una corsa e ritrovata senza vita alcuni giorni più tardi. I partecipanti hanno acceso candele e portato uno striscione con la scritta: "Basta. Fermate il femminicidio". "Siamo qui perché abbiamo perso una podista. Ma non siamo al sicuro da nessuna parte", ha dichiarato Lerato Lentsela, una delle decine di persone che ha indossato abiti neri per la corsa. "Non siamo al sicuro quando corriamo, non lo siamo all'ufficio postale, né durante un appuntamento, né nelle nostre case, né su un Uber". Gli omicidi hanno riacceso la rabbia in Sudafrica, Paese in cui la violenza di genere è stata dichiarata disastro nazionale nel 2025. Molte donne affermano che la maggiore attenzione mediatica e le promesse ufficiali hanno contribuito ben poco a farle sentire più sicure. "Adesso basta. Le nostre donne meritano di vivere, camminare, correre ed esistere senza paura", ha dichiarato la Uyinene Mrwetyana Foundation, un'organizzazione impegnata nella lotta alla violenza di genere.
Veglie e proteste dopo una serie di femminicidi vicino a Johannesburg
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