ROMA, 13 GIU - "Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo". Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, dal palco dell'assemblea costituente del suo partito in corso a Roma.
Vannacci, siamo la feccia, i figli di nessuno e fierissimi di esserlo
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