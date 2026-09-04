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Vannacci, "me ne frego" delle accuse e "all'alba vincerò"

ROMA, 04 SET - "Me ne frego". Sono le parole pronunciate da un video che Roberto Vannacci ha postato su fb in cui l'ex generale viene rappresentato con una serie di pistole puntate. La colonna sonora è il verso "All'alba vincerò". Nel post di riferimento Vannacci scriveva: "Xenofobo, omofobo, sessista, misogino, fascista, negazionista, razzista, ignorante, falsificatore, populista, traditore, pagliaccio, buffone, troglodita, fenomeno da baraccone ed ora, cavallo di Troia di Mosca. Bene, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Ci vediamo all'alba".

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