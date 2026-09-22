ROMA, 22 SET - "Visto che la domanda è leggera, rispondo in modo altrettanto leggero... Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna". Lo ha detto - intervenendo sulle polemiche nate attorno alle parole del ministro e vicepremier, Antonio Tajani - il leader di Fnv, Roberto Vannacci, a Start su Sky TG24.
Vannacci, gonna corta o gonna lunga? Una donna la preferisco sempre senza gonna...
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