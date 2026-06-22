ROMA, 22 GIU - "Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica" e questo rappresenta "una pietra miliare" per raggiungere un accordo sul nucleare iraniano. Lo ha detto il vicepresidente americano, Jd Vance. "Si tratta di un passo importante per il popolo americano - ha proseguito Vance - e di un primo passo verso la cessazione definitiva del programma iraniano di armamento nucleare. Abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale di successo", ha concluso il vicepresidente Usa.
Vance, 'ok Iran al ritorno degli ispettori dell'Aiea è una pietra miliare'
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