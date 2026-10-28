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'Vance ha scritto a esponente linea dura dell'Iran per riavviare i colloqui'

WASHINGTON, 28 OTT - JD Vance ha scritto al segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, Mohsen Rezaei, nel tentativo di far ripartire i negaoziati. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale la missiva è stata inviata su indicazione di Donald Trump. I contatti riflettono la convinzione di alcuni funzionari statunitensi che dialogare con gli esponenti iraniani della linea dura potrebbeer portare a risultati diplomatici migliori.

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