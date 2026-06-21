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Vance, 'abbiamo fatto progressi nelle ultime ore, speriamo di farne altri'

NEW YORK, 21 GIU - "Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore". Lo ha detto il vicepresidente JD Vance in Svizzera per i colloqui con l'Iran, augurandosi che ulteriori progressi possano essere fatti nelle prossime ore. Vance ha quindi parlato di "un incontro storico" spiegando che l'obiettivo degli Stati Uniti "è rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia. Ora immaginiamo un futuro di collaborazione per promuovere la pace e la prosperità".

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