ROMA, 25 OTT - Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito in serata la regione dell'Hindu Kush in Afghanistan al confine con il Pakistan. Lo rende noto l'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs). L'agenzia afghana Tolo News ha scritto su X che il sisma relativamente forte ha colpito Kabul, Nangarhar e diverse province limitrofe, precisando che al momento non ci sono state segnalazioni di vittime o danni.
Usgs, 'terremoto di magnitudo 5.2 in Afghanistan al confine con il Pakistan'
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