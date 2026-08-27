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Usa stanziano 500.000 dollari in aiuti per il Nepal

NEW YORK, 26 AGO - Gli Stati Uniti stanziano 500.000 dollari in aiuti per l'emergenza in Nepal. "Forniremo 500.000 dollari in aiuti tramite l'accordo globale con Catholic Relief Services, sostenendo la fornitura di rifugi di emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici, igienico-sanitari alle comunità colpite dalle inondazioni", si legge in una nota del Dipartimento di Stato.

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