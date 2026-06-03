Usa, raid difensivi a Qaeshm, intercettati missili e droni iraniani

NEW YORK, 02 GIU - Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qaeshm. Lo afferma il US Centcom, sottolineando che le forze americane hanno intercettato missili balistici e droni iraniani, inclusi tre missili lanciati al Bahrein che sono stati abbattuti. Le forze americane hanno abbattuto anche tre droni iraniani, ha messo in evidenza il Centcom. "Le forze americane hanno sconfitto con successo diversi missili e droni iraniani, e condotto raid difensivi sull'isola di Qaeshm", afferma il US Centcom. "L'Iran ha lanciato diversi missili balistici verso i paesi vicini nella regione e tutti hanno fallito nel centrare i loro target. Due missili lanciati al Kuwait si sono spezzati in rotta e tre lanciati al Bahrein sono stati intercettati. Alcuni momenti prima, le forze americana hanno abbattuto tre droni lanciati dall'Iran verso marinai civili che stavano transitando nelle acque regionali. Le forze americane hanno anche condotto attacchi difensivi a una stazione di controllo militare iraniana a Qaeshm", ha aggiunto il Centcom.