WASHINGTON, 17 LUG - Il Centcom ha annunciato di avere lanciato oggi, alle 15 (le 21 in Italia, una serie di attacchi contro l'Iran, per la settima notte consecutiva. "Tali attacchi mirano a continuare a ridurre le capacità militari iraniane, su disposizione del commander-in-chief", si legge nell'account X del comandi centrale americano.
Usa, 'nuovi attacchi contro l'Iran per la settima notte consecutiva'
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