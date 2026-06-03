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Usa, 'nuova ondata di droni iraniani contro il Kuwait, abbattuti'

ROMA, 03 GIU - "Un'ulteriore ondata di droni iraniani che tentavano di attaccare le forze statunitensi in Kuwait non è riuscita a colpire i bersagli previsti. Le difese aeree del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno abbattuto con successo diversi droni, garantendo che nessun membro del personale o bene americano subisse danni". Così il Comando Centrale degli Stati Uniti su X.

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