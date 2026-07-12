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Usa, 'l'Iran non controlla Hormuz, lo Stretto è aperto'

NEW YORK, 12 LUG - L'Iran "non controlla" Hormuz: lo Stretto "è aperto a tutte le imbarcazioni che intendono transitare legalmente attraverso questa via navigabile internazionale". Lo afferma il Us Central Command, sottolineando che "le forze americane sono schierate e pronte a garantire la libertà di navigazione, nonostante le ingiustificate aggressioni, le molestie, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell'Iran".

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