Usa lanciano missile contro nave, 'voleva aggirare il blocco all'Iran'

NEW YORK, 02 GIU - Le forze statunitensi hanno lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione. Lo afferma l'Us Central Command, sottolineando che la nave, la M/T Lexie battente bandiera del Botswana, ha "ignorato ripetuti avvertimenti" nell'arco di 24 ore. Un aereo è quindi intervenuto e ha messo fuori uso l'imbarcazione "lanciando un missile Hellfire contro la sala macchine della nave".