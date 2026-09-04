CITTÀ DEL MESSICO, 04 SET - Stati Uniti e Messico stanno coordinando operazioni contro i droni utilizzati dai cartelli della droga e dalle reti di traffico di migranti lungo la frontiera comune. Lo ha confermato il ministro della Difesa messicano, Ricardo Trevilla Trejo, spiegando che la cooperazione prevede scambi di informazioni e "operazioni specchio", con pattugliamenti effettuati dai due Paesi ciascuno sul proprio territorio. Il Messico ha attualmente 165 sistemi antidroni dispiegati lungo il confine settentrionale e, secondo Trevilla, sta ottenendo "buoni risultati". Il ministro ha tuttavia escluso per il momento l'acquisto dei sistemi laser ad alta energia utilizzati dagli Stati Uniti per neutralizzare i droni dei cartelli. La cooperazione mira in particolare a contrastare l'uso dei velivoli senza pilota per individuare i punti della frontiera meno sorvegliati e facilitare il passaggio di droga e migranti.
Usa e Messico coordinano operazioni antidroni alla frontiera
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