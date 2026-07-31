NEW YORK, 31 LUG - Gli Stati Uniti accusano la Spagna di "sforzi deliberati" che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. "Questo incidente inaccettabile è la conseguenza diretta degli sforzi deliberati del governo spagnolo volti a consentire e facilitare l'immigrazione illegale di massa in Europa", ha dichiarato il Dipartimento di Stato su X commentando la crisi a Ceuta. Gli Stati Uniti sono dunque "a fianco degli spagnoli e degli europei contro questa violazione della sovrnità e dei diritti umani", ha messo in evidenza.
Usa, 'da Spagna sforzi deliberati per incoraggiare l'immigrazione illegale'
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