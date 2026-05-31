Usa, coprifuoco a Newark dopo scontri intorno a centro detenzione Ice

WASHINGTON, 31 MAG - Il sindaco di Newark ha imposto un coprifuoco, nelle prime ore di domenica, nell'area circostante il centro di detenzione per immigrati di Delaney Hall, nel New Jersey, a seguito dei violenti scontri tra manifestanti e polizia. Il coprifuoco, hanno riferito i media Usa, rimarrà in vigore dalle 21:00 alle 06:00 di lunedì, fino a nuovo avviso, ha annunciato il sindaco Ras Baraka in un comunicato. Il provvedimento è stato adottato dopo un'altra notte di tafferugli tra le forze dell'ordine e i dimostranti presso la struttura gestita dall'Ice, l'agenzia federale di contrasto all'immigrazione illegale: in fotografie e video si vedono i manifestanti scontrarsi a ridosso delle barricate, mentre gli agenti usano scudi antisommossa. Le proteste hanno avuto inizio dopo che alcuni attivisti hanno riferito che i detenuti all'interno della struttura avevano avviato uno sciopero della fame per protestare contro le pessime condizioni di vita nel centro, che allo stato annovera mille posti letto e rappresenta l'ultimo focolaio di opposizione alla stretta anti-immigrazione dell'amministrazione di Donald Trump.