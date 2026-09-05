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Usa, colpite 3 petroliere iraniane dopo il lancio di missili contro navi americane

NEW YORK, 05 SET - Le forze americane hanno colpito tre petroliere iraniane dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione. Lo afferma il Us Central Command.

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