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Usa, 'bene progressi Ue, ma dazi sono solo un aspetto dell'accordo'

NEW YORK, 20 MAG - "Gli Stati Uniti accolgono con favore i progressi compiuti dall'UE verso l'attuazione dell'Accordo di Tunberry, destinato a garantire un accesso al mercato di portata storica per gli esportatori americani". Lo ha detto il rappresentante Usa per il Commercio, Jameson Greer, sottolineando che "i dazi rappresentano solo un aspetto dell'accordo; l'Ue deve altresì affrontare le barriere non tariffarie e le questioni normative".

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