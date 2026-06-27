WASHINGTON, 27 GIU - Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che hanno condotto attacchi contro l'Iran dopo l'attacco di Teheran alla petroliera Kiku. In un comunicato, il Centcom ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. "Dopo gli attacchi americani di venerdì in risposta all'offensiva iraniana contro la nave Ever Lovely, all'Iran è stata offerta l'opportunità di rispettare l'accordo di cessate il fuoco - si legge nella nota del Centcom - tuttavia, il Paese ha scelto di non farlo quando ieri ha lanciato un drone contro la petroliera Kiku". Il transito delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz prosegue. Le forze Usa rimangono vigili, letali e pronte all'azione, sottolinea ancora il Comando Centrale americano.
Usa, attacchi contro depositi e postazioni di difesa aera dell'Iran
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...