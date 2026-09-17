NEW YORK, 17 SET - Il Dipartimento di Stato ha notificato al Congresso il suo piano per vendere fino a 48 F-35 all'Arabia Saudita per un valore di 24,3 miliardi di dollari. "La proposta vendita sosterrà gli obiettivi di politica estera e sicurezza naizonale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato non Nato che è una forza per la stabilità politica e il progresso economco nella regione del Golfo", afferma il Dipartimento di Stato.
Usa approvano la vendita di F-35 all'Arabia Saudita per 24,3 miliardi
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