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Usa annunciano sanzioni contro la compagnia petrolifera di Cuba

WASHINGTON, 11 GIU - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la compagnia petrolifera statale di Cuba. "La compagnia petrolifera e del gas statale cubana Union Cuba-Petroleo (Cupet), ha illecitamente espropriato i propri beni a proprietari americani anni fa", ha dichiarato in un comunicato il segretario di Stato americano Marco Rubio annunciando le misure.

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