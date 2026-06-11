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Usa annunciano, 'beni dell'Iran per risarcire paesi del Golfo danneggiati'

WASHINGTON, 11 GIU - "Qualsiasi danno arrecato ai nostri alleati nel Golfo sarà risarcito utilizzando fondi sequestrati dai conti iraniani". Lo ha annunciato il segretario del Tesoro americano Scott Bessent su X, senza specificare il meccanismo previsto. "Ogni attacco lanciato dall'Iran non farà che aggravare le conseguenze economiche e finanziarie che il Paese deve affrontare", ha aggiunto.

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