ROMA, 12 SET - Agli Us Open in corso a New York, Ben Shelton ha vinto nella notte italiana il derby statunitense battendo in semifinale Frances Tiafoe con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 7-5. Shelton sfiderà il tedesco Alexander Zverev nella finale dell'ultimo slam della stagione. Zverev aveva battuto in semifinale il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3 7-6 7-6.
Us Open: Shelton secondo finalista, sfiderà Zverev
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...