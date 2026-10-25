TRIESTE, 25 OTT - Urne aperte in Serbia per le elezioni parlamentari più combattute degli ultimi 14 anni, con un movimento guidato dagli studenti che cerca di spodestare il partito del leader di lunga data Aleksandar Vučić, il Partito Progressista Serbo (SNS). Circa 6,5 milioni di elettori aventi diritto al voto sono chiamati alle urne in occasione di elezioni parlamentari anticipate per eleggere i deputati per un mandato di quattro anni.
Urne aperte in Serbia, sfida tra Movimento studenti e l'uscente Vucic
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