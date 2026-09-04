NEW YORK, 04 SET - La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e lo aveva puntato contro gli agenti, ai quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e l'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha accoltellato due persone, prima di essere uccisa dalla polizia.
Uomo armato si arrampica sul ponte di Brooklyn, polizia lo uccide
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