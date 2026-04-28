Uomo apre il fuoco al piano terra della Corte d'Appello d'Atene, 4 feriti lievi

ATENE, 28 APR - Un uomo ha aperto il fuoco al piano terra della Corte d'Appello di Atene, nel quartiere di Ampelokipoi. Si segnalano quattro feriti, che sono stati soccorsi e presentano ferite di minore entità alle gambe, riporta l'emittente privata Skai. Le prime informazioni indicano che l'autore dell'attacco è lo stesso uomo di 89 anni che avrebbe aperto il fuoco poco prima, all'interno di una filiale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale nel quartiere di Keramikos, ferendo al piede un impiegato. L'uomo si era poi dato alla fuga. Le autorità greche hanno ritrovato il fucile da caccia e sono alla ricerca dell'autore delle sparatorie. Stando alle prime informazioni della polizia, si tratterebbe di anziano, che era solito rovistare nei cassonetti.