Unicef, quasi metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a choc climatico

ROMA, 21 APR - In occasione della Giornata della Terra, che ricorre domani 22 aprile, l'Unicef ricorda che a livello globale, quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambine, bambini e adolescenti è esposta a una combinazione pericolosa di choc climatici e ambientali, mentre circa un miliardo vive in contesti ad alto rischio e lancia la nuova edizione del concorso fotografico "Uno scatto per il clima - Ambiente e futuro visti da me" per promuovere la partecipazione attiva dei giovani fra i 14 e i 19 anni. "La crisi climatica colpisce in modo particolare le nuove generazioni, non solo sul piano ambientale ma anche su quello emotivo. Secondo gli ultimi dati Istat il 67,9% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni è preoccupato per il cambiamento climatico, mentre cresce il fenomeno dell'ecoansia, che incide sul benessere psicologico e sulle scelte di vita. Secondo i dati di un sondaggio dell'Unicef Italia e Youtrend del 2025: il 24% degli italiani ha sentito parlare di ecoansia e il 22% indica che la propria esperienza personale è molto o abbastanza compatibile con l'ecoansia" ha commentato Nicola Graziano presidente dell'Unicef Italia. Il concorso fotografico è promosso dall'Unicef Italia per dare voce a bambine, bambini e adolescenti sul tema della crisi climatica e dei diritti dell'infanzia e offrire loro uno spazio per esprimere idee, emozioni e proposte, trasformando la preoccupazione in consapevolezza e azione. L'iniziativa invita i più giovani a raccontare, attraverso la fotografia, il proprio sguardo sugli effetti del cambiamento climatico, sulle sfide del presente e sulle speranze per il futuro. È possibile iscriversi tramite il form online, inviare fino a 3 fotografie originali aggiungendo un titolo e una breve didascalia. La partecipazione è gratuita. Per partecipare al concorso entro il 30 novembre 2026, il sito ufficiale è: https://www.unicef.it/scatto-clima .