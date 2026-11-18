ROMA, 18 NOV - Negli ultimi nove mesi, quasi 2.500 persone sono morte o scomparse lungo le rotte marittime verso l'Europa, con un aumento di quasi il 20% in un anno. Dal Mediterraneo alla rotta migratoria verso lo Yemen, le traversate continuano a mietere vittime. E' quanto rileva l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) che ha lanciato una nuova iniziativa globale per rafforzare le operazioni di soccorso, garantire la protezione delle persone in mare e coordinare meglio la risposta internazionale. Condotta con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni ( Oim), l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ( Ohchr ) e l'Unicef, l'obiettivo di "Iniziativa globale per la protezione in mare 2.0", è mobilitare gli Stati e le organizzazioni internazionali attorno a misure concrete, rafforzare le capacità di ricerca e soccorso e garantire uno sbarco sicuro, migliorare la raccolta dei dati e l'analisi dei rischi. facilitare l'accesso alla protezione, a soluzioni durature e a percorsi migratori sicuri. "Ogni vita persa durante una pericolosa traversata in mare è un monito inequivocabile sull'urgente necessità di azioni più incisive, prevedibili e meglio coordinate", ha dichiarato Elizabeth Tan, direttrice per la protezione e le soluzioni internazionali dell'Unhcr. Secondo le stime dell'organizzazione sulla rotta atlantica che collega l'Africa occidentale alle Isole Canarie, oltre 10.800 persone sono arrivate nei primi quindici giorni di novembre 2026. Questa cifra rappresenta già quattro volte il totale registrato per l'intero mese di novembre 2025 e costituisce il livello mensile più alto da ottobre 2023. Una rotta sempre più pericolosa con più di 1.200 persone morte o disperse nel 2025, e quasi 600 nel 2026. Nel Mediterraneo centrale, l'Unhcr conta oltre 1.000 morti e dispersi, nonostante un calo di oltre la metà degli arrivi, passati da 60.000 a 27.000. La situazione è altrettanto allarmante lungo altre rotte migratorie. Sulla rotta orientale verso lo Yemen, nel 2025, 922 persone sono morte o risultano disperse. Nel Golfo del Bengala e nel Mar delle Andamane, nel 2025 sono stati segnalati quasi 900 rifugiati Rohingya morti o dispersi. Nell'ottobre del 2026, sono stati registrati altri 822 casi.
Unhcr, aumentano i migranti morti in mare, rafforzare le operazioni di soccorso
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