BRUXELLES, 26 NOV - "Aggiornamento dal cruciale vertice Ue a Bruxelles. Ho appena illustrato agli altri 26 capi di Stato e di governo le priorità dell'Ungheria e le linee rosse che non intendiamo superare. Dopo aver ascoltato le posizioni diametralmente opposte espresse attorno al tavolo, ritengo che le possibilità di raggiungere un accordo oggi siano praticamente nulle. Anche un accordo entro Natale sembra improbabile". Lo scrive su X il premier ungherese Peter Magyar.
Ungheria, 'zero chance di un accordo su bilancio Ue, improbabile anche a Natale'
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